Ярославским гребцам-байдарочникам не на чем соревноваться

Ярославль, , 18:48 — REGNUM Ветеран гребного спорта Вадим Богатырев и старший тренер СДЮСШОР № 2 города Ярославля Галина Кудимова обратились к и.о. мэра города Владимиру Слепцову и председателю муниципалитета Павлу Зарубину с просьбой купить байдарку-четверку для юных спортсменов. Об этом авторы письма сообщили корреспонденту ИА REGNUM.

Несколько лет назад лодка, чей возраст был больше полувека, утонула, и сейчас ярославским спортсменам не на чем выступать. Однако на Спартакиаде школьников в 2016 году они умудрились занять 3 место.

«Мы уже несколько лет «побираемся» и просим дать лодку на заезд у других участников. Например, на Спартакиаде нам дали лодку ребята, которых тренирует мой бывший ученик. И наши юниоры на узкой девчачьей лодке стали бронзовыми призерами. А их мальчики на дорогой лодке даже в финальную часть не попали», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Галина Кудимова.

Авторы письма приводят в пример соседние регионы — Кострому и Тверь, где власти находят средства на спортивный инвентарь для байдарочников.

Цена байдарки четверки — чуть более полумиллиона рублей, служат они 7 лет, а при хорошем уходе и дольше.

«А еще бы хотелось одну гоночную байдарку для нашего ярославского вундеркинда — Никиты Бызова. Ему всего 15 лет, а он уже становился чемпиона России на дистанции 500 метров и вторым на дистанции 200. Никуда из нашего региона не уезжает, хотя его сманивают другие федерации» — говорит Вадим Богатырев.

Реакция городских властей на обращение пока неизвестна.