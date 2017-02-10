Биатлонистку Глазырину отстранили от турнира из-за доклада Макларена
Хохфильцен, Австрия, 10 февраля 2017, 16:36 — REGNUM Российская биатлонистка Екатерина Глазырина отстранена от участия в чемпионате мира на основании скандально известного доклада Ричарда Макларена, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович решил вместо отстраненной Екатерины Глазыриной выставить для участия в спринтерской гонке на чемпионате мира в Хохфильцене Ирину Услугину.
Напомним, бездоказательный доклад Ричарда Макларена о якобы существующей в России государственной системе допинга регулярно является основанием для отстранения российских спортсменов от соревнований.
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