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Биатлонистку Глазырину отстранили от турнира из-за доклада Макларена

Спорт
В спринтерской гонке на чемпионате мира в Хохфильцене ее заменит Ирина Услугина

Хохфильцен, Австрия, 10 февраля 2017, 16:36 — REGNUM  Российская биатлонистка Екатерина Глазырина отстранена от участия в чемпионате мира на основании скандально известного доклада Ричарда Макларена, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович решил вместо отстраненной Екатерины Глазыриной выставить для участия в спринтерской гонке на чемпионате мира в Хохфильцене Ирину Услугину.

Напомним, бездоказательный доклад Ричарда Макларена о якобы существующей в России государственной системе допинга регулярно является основанием для отстранения российских спортсменов от соревнований.

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