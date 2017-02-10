Назван лучший тренер АПЛ в январе

После двадцати четырех матчей в чемпионате Англии «Суонси Сити» пока занимает семнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко

Лондон, , 15:33 — REGNUM Футбольный специалист Пол Клемент, тренирующий с начала 2017 года команду «Суонси Сити», признан лучшим тренером января английской Премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на английскую лигу.

«В январе «Суонси» под руководством Клемента провел 4 матча и выиграл 3 из них, — говорится в сообщении. — Удачная серия позволила «лебедям» покинуть зону вылета».

После двадцати четырех матчей в чемпионате Англии «Суонси Сити» пока занимает семнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко.

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