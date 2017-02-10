Женская сборная России завоевала бронзу на ЧМ в Канныне

Сеул, , 15:20 — REGNUM Женская сборная России по конькобежному спорту заняла третье место в командной гонке на чемпионате мира (ЧМ) на отдельных дистанциях, который проходит в южнокорейском Канныне. Об этом сообщает в пятницу, 10 февраля, «Р-Спорт».

«Россиянки Екатерина Шихова, Наталья Воронина и Ольга Граф уступили 4,66 секунды сборной Нидерландов, выигравшей с результатом 2 минуты 55,85 секунды, — говорится в сообщении. — Второе место заняла команда Японии (+0,65)».

ЧМ по конькобежному спорту в Южной Корее. Женщины. Командная гонка.

1. Сборная Нидерландов

2. Сборная Японии

3. Сборная России.