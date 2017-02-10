Огонь Всемирных военных игр доставят в сопровождении «Тигров»

Москва, , 14:25 — REGNUM В день открытия ӀӀӀ Всемирных военных игр огонь будет доставлен в Олимпийским парк города Сочи к 20:00 в сопровождении четырёх бронеавтомобилей «Тигр», сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, в день открытия Игр будет перенесен запуск Олимпийского фонтана, который совпадет с началом церемонии открытия «военной Олимпиады».

Медицинское обеспечение Игр будет организовано силами военных и гражданских врачебно-сестринских бригад. Медики установят круглосуточное дежурство не только на спортивных объектах в горах и Олимпийском парке, но также в отелях, где проживают участники и судейство Всемирных военных игр.

В дни проведения Всемирных военных игр в Сочи будет значительно увеличено количество общественного транспорта, чтобы все желающие могли беспрепятственно добраться до олимпийских объектов, где будут проходить соревнования.

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Как сообщало ИА REGNUM, III зимние Всемирные военные игры — 2017 пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля. Это международное мультиспортивное мероприятие для спортсменов-военнослужащих, которое проходит один раз в четыре года. Россия принимает соревнования впервые.

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Напомним, решение о проведении Всемирных военных игр как аналога Олимпийских игр один раз в четыре года было принято Международным советом военного спорта в 1995 году. Тогда в Италии состоялись первые игры. CISM проводит летние, зимние и кадетские игры. Первые соревнования состоялись в 2010 году в городе Аоста (Италия), а кадетские — в том же году в Анкаре (Турция). Особенностью Всемирных военных игр является то, что в них могут принимать участие только спортсмены из числа кадровых военнослужащих в возрасте от 17 лет.