ФК «Зенит» отправился на сборы в Бельгию без Кержаковых

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу не взял в Бельгию готовиться к игре с «Андерлехтом» двух братьев — вратаря Михаила Кержакова и нападающий Александра Кержакова

Санкт-Петербург, , 14:14 — REGNUM Футболисты и тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) вылетели сегодня утром, 10 февраля, на заключительный зимний тренировочный сбор в Бельгию. Об этом сообщается на официальном сайте «сине-бело-голубых».

«"Зенит» будет тренироваться в Тюбизе на базе национальной сборной страны с 10 по 15 февраля», — говорится в сообщении.

Всего было вызвано 24 футболиста:

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин.

Нападающие: Артем Дзюба, Лука Джорджевич, Александр Кокорин.

Полузащитники: Жулиано, Данни, Олег Шатов, Хави Гарсия, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Эрнани, Маурисио, Павел Могилевец, Роберт Мак, Йоан Молло.

Защитники: Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Игорь Смольников, Александр Анюков, Николас Ломбертс, Луиш Нету.

Отметим, что главный тренер «Зенита» Мирча Луческу не взял в Бельгию готовиться к игре с «Андерлехтом» двух братьев — вратаря Михаила Кержакова и нападающий Александра Кержакова.