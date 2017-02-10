Шипулин рассказал, почему не подал руки Фуркаду: «Он толкнул Логинова!»

Вена, , 12:51 — REGNUM Российский биатлонист Антон Шипулин не подал руки французскому коллеге Мартену Фуркаду, потому что окончательно утратил к нему уважение после намеренного толчка, который тот допустил в отношении Александра Логинова во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия), сообщает «Чемпионат».

Комментируя свой отказ от рукопожатия французу во время церемонии награждения после эстафеты, Шипулин пояснил, что последней каплей стал толчок Логинова Фуркадом. «Я спросил у Логинова, точно ли он сделал это специально, на что Саша сказал: точно. По записи видно, что он сделал это нарочно», — сказал биатлонист.

Это всё решило. Тем более, Шипулин намерен поддержать Логинова, на которого направлено много негатива.

«На Сашу идёт большое давление, и я не обиделся бы, даже если бы он зашёл на штрафные круги, но он молодец, справился», — сказал Шипулин.

Напомним, смешанная эстафета по биатлону состоялась в Австрии 9 февраля — в рамках Чемпионата мира-2017 (9−19 февраля). От России в соревнованиях участвуют Логинов, Шипулин, Ольга Подчуфарова и Татьяна Акимова.

Накануне, 9 февраля, сборная России заняла третье место. Золото досталось Германии, серебро — Франции. Во время церемонии награждения ни Шипулин, ни Логинов не подали руки Фуркаду. Тогда француз демонстративно покинул пьедестал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фуркад во время передачи эстафеты с третьего на четвертый этап, отправившись на свой этап, преднамеренно наехал на лыжу закончившего свой этап Логинова. Из-за наезда Фуркада Логинов потерял равновесие и упал.

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