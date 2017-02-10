ФК «Амкар» продлил контракт с защитником Идову

После семнадцати матчей в чемпионате России пермский «Амкар» пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков

Пермь, , 11:50 — REGNUM Футбольный клуб «Амкар» (Пермь) продлил контракт с защитником Брайном Идову до 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте российской команды.

«Футболист, который играет за нашу команду с 2010-го года, уже в четвертый раз ставит свою подпись под документом, связывающим его с «Амкаром», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предыдущее соглашение Идову с пермским клубом истекало в июне 2017-го года.

После семнадцати матчей в чемпионате России пермский «Амкар» пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков.