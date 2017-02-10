«Вашингтон» переиграл «Детройт» в матче НХЛ

Вашингтон, , 11:09 — REGNUM В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке переиграл «Детройт Ред Уингз». Встреча, прошедшая 9 февраля в Вашингтоне, завершилась со счетом 6:3.

В составе «хозяев льда» голевыми действиями отметились Ти Джей Оши (дубль), Маркус Юханссон, Бретт Коннолли, Джон Карлссон, Никлас Бекстрем. У «Ред Уингз» шайбы забросили Хенрик Зеттерберг и Андреас Атанасиу (дубль).

После пятидесяти пяти матчей в чемпионате НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» пока занимает первое место на «Востоке», имея в активе 82 очка. Клуб «Детройт Ред Уингз», набравший 54 балла после 54 игр, находится на шестнадцатой позиции.

Регулярный чемпионат НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Детройт Ред Уингз» (Детройт) — 6:3 (2:2, 1:0, 3:1).

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