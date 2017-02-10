Великий Новгород принимает юниорский хоккейный турнир четырех наций

Великий Новгород, , 10:48 — REGNUM Великий Новгород впервые принимает турнир четырех наций по хоккею, в котором участвуют юниорские сборные команды России, Чехии, Швеции и Финляндии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального департамента по физической культуре и спорту, соревнования проводятся в рамках юниорского Еврохоккейтура сезона 2016/2017 годов.

Торжественное открытие турнира состоится сегодня, 10 февраля, в Ледовом дворце Великого Новгорода. Он продлится три дня.

Сборная России сыграет три поединка. Первый матч, с финнами, состоялся сразу после торжественного открытия турнира. 10 февраля наши хоккеисты встретятся с Чехией, 11 февраля — с командой из Швеции.