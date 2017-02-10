Найнгголан объяснил, почему ненавидит «Ювентус»
«Ненавижу этот клуб, потому что он всегда выигрывает, забив пенальти или штрафной»
Рим, 10 февраля 2017, 09:57 — REGNUM Полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан, ранее выступавший за «Кальяри», рассказал о причинах ненависти к туринскому «Ювентусу».
«Ненавижу «Ювентус», и так было всегда, — цитирует Найнгголана «Чемпионат». — (…) Ненавижу этот клуб, потому что он всегда выигрывает, забив пенальти или штрафной. Перешёл в «Рому», чтобы выиграть что-нибудь у «Ювентуса».
По его словам, если футболисты римского клуба не выиграют в этом сезоне чемпионат Италии, то обязательно завоюют Кубок страны.
После двадцати трех матче в чемпионате Италии «Ювентус» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 57 очков. Римская «Рома», набравшая 50 баллов, расположилась на второй позиции.
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