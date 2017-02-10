Бразилия и Аргентина проведут товарищеский матч в Мельбурне

Последний «поединок» между этими командами прошел 10 ноября на стадионе «Минейрао» в бразильском Белу-Оризонти

Бразилиа, , 09:40 — REGNUM Сборные Бразилии и Аргентины проведут товарищеский матч в Австралии, сообщается на официальном сайте Бразильской конфедерации футбола.

Встреча состоится 9 июня 2017 г. на 100-тысячной арене в Мельбурне.

Последний «поединок» между этими командами прошел 10 ноября на стадионе «Минейрао» в бразильском Белу-Оризонти. Тогда сборная Бразилии переиграла команду Аргентины в рамках матча отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года.

Героем встречи стал нападающий хозяев поля Неймар, забивший гол и сделавший результативную передачу. Еще по разу отличились — Филиппе Коутиньо и Паулиньо.

Итоговый счет в матче — 3:0.