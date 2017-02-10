Фуркад наехал на лыжню Логинова из-за «обостренного чувства справедливости»

Каждый день Фуркад борется за чистоту спорта и чувствует себя обманутым, столкнувшись со случаями применения допинга, считает технический директор Федерации лыжного спорта Франции

Вена, , 09:10 — REGNUM Французский биатлонист Мартен Фуркад, допустивший на четвертом этапе смешанной эстафеты наезд на лыжню российского биатлониста Александра Логинова, сделал это из «обостренного чувства справедливости». Об этом заявил технический директор Федерации лыжного спорта Франции Фабьен Сагес, пишет Le Huffington Post.

По его словам, каждый день Фуркад борется за чистоту спорта и чувствует себя обманутым, столкнувшись со случаями применения допинга. Неспортивное поведение в ходе эстафеты можно понять, считает Сагес.

Этот инцидент вызван обострённым чувством справедливости Фуркада и той борьбой, которую он ведёт против спортсменов, употребляющих допинг, сказал Сагес. Накануне, в австрийском Хохфильцене, во время передачи эстафеты с третьего на четвертый этап Фуркад, отправившийся на свой этап, преднамеренно наехал на лыжу закончившего свой этап Логинова. Из-за наезда Фуркада Логинов потерял равновесие и упал.

Логинов недавно вернулся к соревнованиям после двухлетней дисквалификации за допинг. 31 января у Логинова был день рождения, и Союз биатлонистов России поздравил его через свой официальный Twitter. Фуркад позволил себе оскорбительно прокомментировать поздравление Логинова.

Он написал, что главное достижение Логинова — это его дисквалификация на два года. После шквала критики, он удалил свой комментарий. За Фуркада перед Федерацией биатлона России извинился глава Федерации биатлона Франции.

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