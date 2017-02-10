Пятница, 10 Февраля 2017 года
10:35:06 МСК

Фуркад наехал на лыжню Логинова из-за «обостренного чувства справедливости»

Спорт
Каждый день Фуркад борется за чистоту спорта и чувствует себя обманутым, столкнувшись со случаями применения допинга, считает технический директор Федерации лыжного спорта Франции

Вена, 10 февраля 2017, 09:10 — REGNUM  Французский биатлонист Мартен Фуркад, допустивший на четвертом этапе смешанной эстафеты наезд на лыжню российского биатлониста Александра Логинова, сделал это из «обостренного чувства справедливости». Об этом заявил технический директор Федерации лыжного спорта Франции Фабьен Сагес, пишет Le Huffington Post.

По его словам, каждый день Фуркад борется за чистоту спорта и чувствует себя обманутым, столкнувшись со случаями применения допинга. Неспортивное поведение в ходе эстафеты можно понять, считает Сагес.

Этот инцидент вызван обострённым чувством справедливости Фуркада и той борьбой, которую он ведёт против спортсменов, употребляющих допинг, сказал Сагес. Накануне, в австрийском Хохфильцене, во время передачи эстафеты с третьего на четвертый этап Фуркад, отправившийся на свой этап, преднамеренно наехал на лыжу закончившего свой этап Логинова. Из-за наезда Фуркада Логинов потерял равновесие и упал.

Логинов недавно вернулся к соревнованиям после двухлетней дисквалификации за допинг. 31 января у Логинова был день рождения, и Союз биатлонистов России поздравил его через свой официальный Twitter. Фуркад позволил себе оскорбительно прокомментировать поздравление Логинова.

Он написал, что главное достижение Логинова — это его дисквалификация на два года. После шквала критики, он удалил свой комментарий. За Фуркада перед Федерацией биатлона России извинился глава Федерации биатлона Франции.

Читайте ранее в этом сюжете: Фуркад наехал на Логинова прямо на лыжне во время эстафеты

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Допинговые скандалы
Главное сегодня
NB!
10.02.17
«В России освобождается рынок под порошковое молоко»
МоскваРоссия Проблемы молочной отрасли Общество
NB!
10.02.17
71% граждан РФ против упрощения получения виз для мигрантов из стран СНГ
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
10.02.17
Максим ИсаевГотов ли Североатлантический альянс к войне? – The National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 10 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Вспышка бытового насилия в Екатеринбурге: правда или вымысел?
ЕкатеринбургРоссия Семейное насилие Общество
NB!
10.02.17
Турпоток из Китая в Россию за год вырос на 41%
МоскваРоссия Туризм Экономика
NB!
10.02.17
Немецкий телеканал: Москва посылает в ЕС шпионов под видом мигрантов
БерлинГермания Информационная война против России Политика
NB!
10.02.17
«Австралийские казаки играют все большую роль в русской диаспоре»
ЧитаРоссия Казачество Политика
NB!
10.02.17
The Sun сообщила о «нерабочем состоянии» ударных АПЛ Великобритании
ЛондонВеликобритания Военно-морской флот Общество
NB!
10.02.17
Александр БеловСтратегия Трампа по борьбе с исламизмом настораживает экспертов – WP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
10.02.17
«Нефть ждет прогноз на будущее»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
10.02.17
«Рубль незначительно сдаст позиции»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
10.02.17
Правительству Сирии объявила войну «новая» террористическая группировка
ДамаскСирия Война в Сирии Политика
NB!
10.02.17
China Daily: заявления МИД Китая послали США сигнал о разрядке
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
10.02.17
Юрий БаранчикЧто ждёт Белоруссию в 2017 году
МинскБелоруссия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
10.02.17
Дмитрий БуяновВ поисках чрева, породившего фашизм
АугсбургГермания REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
10.02.17
Леонид НерсисянВоенно-воздушные силы США: на пике могущества или на грани упадка?
ВашингтонСША Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
10.02.17
Госдума примет закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья
МоскваРоссия Приватизация жилья Политика
NB!
09.02.17
Владимир Жириновский: Донбасс бомбят потому, что там русские
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
09.02.17
Кургинян: Если Украина рванёт в Донбасс — будет третий котёл
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
09.02.17
В ДНР вышли на след людей, убивших Гиви
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
09.02.17
«Хотите империю — нельзя против себя людей настраивать. И будет империя!»
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
ещё главное