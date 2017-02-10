ЦСКА переиграл «Црвену Звезду» в матче Евролиги

Москва, , 08:58 — REGNUM В матче двадцать второго тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на своем паркете переиграл белградскую «Црвену Звезду». Встреча, прошедшая 9 февраля в Москве, завершилась со счетом 102:80.

Баскетболисты российской команды доминировали в каждой четверти встречи, постепенно наращивая свое преимущество. Одним из героев матча в составе «армейцев» стал французский защитник Нандо де Коло, на счету которого 25 очков.

Благодаря этой победе московский ЦСКА сохранил за собой вторую строчку в турнирной таблице Евролиги.

Евролига. Мужчины. 22-й тур

ЦСКА (Москва) — «Црвена Звезда» (Белград) — 102:80 (33:26, 25:20, 19:18, 25:16).

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