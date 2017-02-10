В восточном Мосуле разрешили играть в футбол

Играть здесь не прекращали даже при исламистах. Но по «особым» правилам

Мосул, Ирак, , 06:24 — REGNUM Футбольный стадион в восточном Мосуле снова открыт — на спортивной арене уже прошло несколько игр местных любительских команд, передает Associated Press.

Футбол был очень популярен в полуторамиллионном иракском городе, и с этим ничего не могли поделать даже боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — игры продолжались фактически до начала операции иракской армии в октябре. Однако исламисты радикально изменили правила игры.

«На самом деле, это было сомнительное удовольствие», — говорит местный футболист, 26-летний Мохаммад Обейда.

Во-первых, игра обязательно прерывалась на молитву и редко длилась больше 15 минут.

Во-вторых, исламисты запретили свистки, «чтобы не привлекать чертей», запретили шорты и знаки отличия команд.

Все иностранные логотипы, как марок одежды, так и спортивных клубов, находились под строжайшим запретом — в случае обнаружения их вырезали из одежды.

«Я должен был стоять у входа на поле с ножницами», — говорит Мохаммад Садик, работник стадиона.

Кроме того, претерпел претерпел изменения и сам футбольный стадион — исламисты приказали уничтожить изображение олимпийских колец, которое они посчитали «знаком неверных».

Напомним, Мосул находился под контролем ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с 2014 года. Операция по штурму города иракской армией началась в октябре 2016 года, восточная часть города была освобождена в январе 2017 года. Западная часть города с населением до 750 тыс. человек все еще находится под контролем исламистов.

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