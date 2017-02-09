Сборная России одолела сборную Финляндии в матче Евротура

Санкт-Петербург, , 22:08 — REGNUM Сборная Российской Федерации по хоккею победила сборную Финляндии в рамках третьего этапа Евротура. Игра проходила сегодня, 9 февраля, в Санкт-Петербурге.

Победа досталась российским хоккеистам в упорной борьбе и с минимальным преимуществом.

Только во втором периоде российским хоккеистам удалось открыть счет. Отличился Алексей Кручинин.

В третьем периоде финнам удалось отыграться и Олли Палола загнал шайбу в российские ворота.

Уже на 59-й минуте матча Анатолий Голышев с трудом вогнал шайбу в финляндские ворота и принес победу российской сборной. Итоговый счет 2:1 — победа сборной России.