Фуркад наехал на Логинова прямо на лыжне во время эстафеты

Москва, , 18:46 — REGNUM Французский биатлонист Мартен Фуркад позволил себе неспортивное поведение на четвёртом этапе смешной эстафеты по отношению к российскому биатлонисту Александру Логинову. Соревнования в рамках четвертого этапа чемпионата мира проходили сегодня, 9 февраля, в австрийском Хохфильцене.

Инцидент произошел во время передачи эстафеты с третьего на четвертый этап. Фуркад, отправившийся на свой этап, преднамеренно наехал на лыжу закончившего свой этап Логинова. Из-за наезда Фуркада Логинов потерял равновесие и упал.

Этот инцидент попал в объективы видеокамер, снимавших эстафету.

Напомним, Фуркад всячески пытается задеть Логинова, который недавно вернулся к соревнованиям после двухлетней дисквалификации за допинг. 31 января у Логинова был день рождения, и Союз биатлонистов России поздравил его через свой официальный Twitter. Фуркад позволил себе оскорбительно прокомментировать поздравление Логинова.

Француз написал, что главное достижение Логинова — это его дисквалификация на два года. На Фуркад обрушился шквал критики в Сети. Не выдержав общественного давления, он удалил свой комментарий.

Главе Федерации биатлона Франции пришлось даже извиняться перед Федерацией биатлона России за выходку Фуркада.

Однако, француз не успокоился и перешел к физическому воздействию на Логинова.