Фуркад наехал на Логинова прямо на лыжне во время эстафеты
Москва, 9 февраля 2017, 18:46 — REGNUM Французский биатлонист Мартен Фуркад позволил себе неспортивное поведение на четвёртом этапе смешной эстафеты по отношению к российскому биатлонисту Александру Логинову. Соревнования в рамках четвертого этапа чемпионата мира проходили сегодня, 9 февраля, в австрийском Хохфильцене.
Инцидент произошел во время передачи эстафеты с третьего на четвертый этап. Фуркад, отправившийся на свой этап, преднамеренно наехал на лыжу закончившего свой этап Логинова. Из-за наезда Фуркада Логинов потерял равновесие и упал.
Этот инцидент попал в объективы видеокамер, снимавших эстафету.
Напомним, Фуркад всячески пытается задеть Логинова, который недавно вернулся к соревнованиям после двухлетней дисквалификации за допинг. 31 января у Логинова был день рождения, и Союз биатлонистов России поздравил его через свой официальный Twitter. Фуркад позволил себе оскорбительно прокомментировать поздравление Логинова.
Француз написал, что главное достижение Логинова — это его дисквалификация на два года. На Фуркад обрушился шквал критики в Сети. Не выдержав общественного давления, он удалил свой комментарий.
Главе Федерации биатлона Франции пришлось даже извиняться перед Федерацией биатлона России за выходку Фуркада.
Однако, француз не успокоился и перешел к физическому воздействию на Логинова.