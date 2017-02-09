Федор Конюхов завершил рекордный полет

Ярославль, , 17:40 — REGNUM Воздушный шар с путешественником Федором Конюховым и воздухоплавателем Иваном Меняйло приземлился в Краснокутском районе Саратовской области сегодня в 17 часов 20 минут. Об этом сообщает официальный сайт путешественника, передает корреспондент ИА REGNUM. Предыдущий рекорд 20-летней давности был улучшен на 4 час 32 минуты. Россияне пролетели 1029 километров.

Путешественников встретил глава района Дмитрий Уполовников. От имени губернатора Валерия Радаева он поздравил их с мировым рекордом и подарил книгу о Саратовской земле. Конюхов в ответном слове сказал, что эта земля для него стала счастливой.

Напомним, что воздушный шар стартовал 7 февраля, в 9:03 с аэродрома «Южный» в Рыбинске Ярославской области.

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