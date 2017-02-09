Игрокам «Ростова» зарплаты подняли, топ-менеджерам – сократили

Ростов-на-Дону, , 16:58 — REGNUM

Игрокам футбольного клуба «Ростов» подняли зарплаты. Это коснулось тех футболистов, которые были на грани ухода из команды, но на которых держится игра. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

«Права игроков защищены контрактами. И ни один контракт: ни по тренерскому штабу, ни по игрокам команды — не пересмотрен в меньшую сторону. Более того, по нескольким футболистам суммы контрактов были увеличены, чтобы сохранить этих игроков в команде, так как мы в них заинтересованы», — заявил куратор команды.

Между тем, оптимизация расходов в футбольном клубе — мера необходимая, а, значит, неизбежная. Так, будут уменьшены зарплаты топ-менеджеров, которых около 10 человек.

«Мы считаем, что зарплаты, которые существовали у них, слишком высокие. И на ряд позиций можно подобрать управленцев с более оптимальной зарплатой», — пояснил Гуськов.

Что касается приобретений, то «Ростов» подписал контракт с украинским нападающим Марко Девичем. До последнего полузащитник жёлто-синих Кристиан Нобоа не знал, переходит ли он в питерский «Зенит». Решался вопрос о возвращении из «Зенита» хавбека Павла Могилевца, но стороны не пришли к компромиссу.

Игорь Гуськов заверил, что «Ростов» сегодня находится в оптимальной форме и готов продолжить борьбу как с российскими клубами, так и с лучшими командами Европы.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, после завершения первого круга РФПЛ «Ростов» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы, заработав 25 очков. Наряду с подготовкой ко второй части сезона российского чемпионата желто-синие набирают форму перед первым матчем, который пройдет в рамках 1/16 плей-офф Лиги Европы. На ростовском стадионе «Олимп-2» 16 февраля дружина примет «Спарту» из Праги.

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