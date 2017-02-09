Букмекеры оценили шансы сборной России в матче против Финляндии

«Победа команды Олега Знарка в основное время оценивается коэффициентом 1,85»

Санкт-Петербург, , 15:36 — REGNUM 9 февраля в Санкт-Петербурге состоится матч третьего этапа Евротура «Шведские игры» между сборными России и Финляндии. Начало «ледовой битвы», которая состоится в спорткомплексе «Юбилейный», запланировано на 19:30 мск.

Как сообщает «Советский спорт», букмекеры считают в данном противостоянии «аутсайдером» сборную Финляндии.

«Победа команды Олега Знарка в основное время оценивается коэффициентом 1,85, тогда как виктория ее соперника идет за 3,38, — говорится в сообщении. — За ничью букмекеры предлагают щедрые 4,50».

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