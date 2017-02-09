В Оренбурге из-за морозов перенесли соревнования «Лыжня России»

На территорию региона пришла аномально холодная погода. Спортивное мероприятие перенесли на неделю — с 11 на 18 февраля

Оренбург, , 14:53 — REGNUM В Оренбурге из-за неблагоприятных погодных условий открытую Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России» перенесли с 11 на 18 февраля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городской администрации. Планируется, что в областном центре на старт выйдет более 10 тыс. человек.

Напомним, Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием во всём мире.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Оренбуржья с 7 февраля введен режим повышенной боевой готовности. Он введен из-за аномальных погодных условий. По данным ГУ МЧС по региону, с 8 по 13 февраля ожидаются морозы с отклонением среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы на 9° и более. В ближайшие сутки (10 февраля) по области прогнозируется резкое понижение температуры — до 37 градусов по Цельсию ниже ноля.