Конюхов стал рекордсменом мира по длительности полета на аэростате

Моменту Федор Конюхов и его спутник, мастер спорта по воздухоплаванию Иван Меняйло, провели в воздухе 51 час и девять минут. Пока путешествие не окончено — воздушный шар еще не опустился на землю

Москва, , 13:59 — REGNUM Знаменитому российскому путешественнику Федору Конюхову и его спутникам удалось совершить самый длительный в мире беспосадочный полет на воздушном шаре. За более чем 50 часов, которые тепловой аэростат провел над землей, экспедиция преодолела около тысячи километров, передает 9 февраля телеканал «Мир 24».

Полет аэростата начался 7 февраля в 9:00. Самый большой воздушный шар, произведенный в России, поднялся в воздух с аэродрома Южный в Рыбинске. Мировой рекорд был установлен 9 февраля в 12:12 мск — к этому моменту Федор Конюхов и его спутник, мастер спорта по воздухоплаванию Иван Меняйло, провели в воздухе 51 час и девять минут.

Рекорд был установлен над Саратовской областью, во время всего полета аэростат находился на высоте от 190 до 300 метров, а его скорость, зависевшая от силы ветра, составляла 10−40 км/ч.

Пока путешествие не окончено — аэростат еще не опустился на землю, уточняет НТВ. Воздушную экспедицию сопровождает наземная команда под руководством сына Федора Конюхова.

Предыдущий мировой рекорд по продолжительности полета на тепловом аэростате был поставлен 1 февраля 1997 года. Он принадлежит японским пилотам Мичио Канде и Хиразуки Такезаве, которые провели над землей 50 часов и 38 минут.

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