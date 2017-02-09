Огонь Всемирных военных игр зажгут на Эльбрусе казаки-юнармейцы

Нальчик, , 13:24 — REGNUM Огонь III Всемирных военных игр будет зажжен на вершине Эльбруса 13 февраля. Почетную миссию доверили совершить молодым казакам Георгиевского районного казачьего общества Ставропольского казачьего округа Терского казачьего войска. Группа входит в 1-ю Георгиевскую Молодежную Пластунскую группу 25 полка Спецназа России, сообщили ИА REGNUM 9 февраля в пресс-службе Комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества.

В восхождении будут участвовать 15 ребят допризывного возраста, старшему из которых 19 лет, а младшему — 15. Каждый из них прошел серьезную спортивную подготовку в военно-патриотическом клубе Георгиевского районного казачьего общества. По словам командира отряда молодых казаков, ветерана боевых действий Сергея Пыльцина, отряд регулярно совершал марш-броски, одним из наиболее сложных стал 35-километровый разведвыход с форсированием реки Кумы, совершенный в начале января 2017 года.

Казаки-юнармейцы, поднявшись на вершину Эльбруса, зажгут там огонь, символизирующий начало Всемирных военных игр, а затем его торжественно передадут представителям оргкомитета, которые доставят в столицу соревнований в Сочи.

Руководство восхождением на Эльбрус будет осуществлять Центральный штаб «ЮНАРМИИ» России. Сопровождение мероприятия возложено на начальника штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Ставропольского края Олега Сухачева и профессиональных альпинистов.

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Как сообщало ИА REGNUM, III зимние Всемирные военные игры пройдут с 22 по 28 февраля 2017 года в Сочи. Спортивная программа будет состоять из семи видов спорта: биатлона, лыжных гонок, горнолыжного спорта, спортивного ориентирования на лыжах, ски-альпинизма, скалолазания в помещении и шорт-трека.

Свое участие в Играх заявили более тысячи спортсменов из 20 стрна Европы и Азии, в том числе военнослужащие армий НАТО. Команда России будет состоять из 60 спортсменов-военнослужащих, большинство из которых — представители Центрального спортивного клуба Армии.

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