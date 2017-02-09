«Анжи» подписал контракт с вратарем ЦСКА

Махачкала, , 13:12 — REGNUM 17-летний футбольный вратарь Дмитрий Герасимов подписал контракт с махачкалинским «Анжи». Об этом сообщается в четверг, 9 февраля, на официальном сайте российского клуба.

«Голкипер Дмитрий Герасимов заключил контракт с ФК «Анжи», — говорится в сообщении. — Вратарь, которому 16 февраля исполнится 18 лет, ранее был заявлен за московский ЦСКА».

После семнадцати матчей в чемпионате России махачкалинский «Анжи» пока занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков.