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В Ярославле пройдет первенство мира по смешанному боевому единоборству

Спорт
На открытие приедет Федор Емельяненко
Федор Емельяненко
Иллюстрация: Wikimedia.org
Федор Емельяненко

Ярославль, 9 февраля 2017, 12:48 — REGNUM  Впервые в истории смешанного боевого единоборства (ММА) состоится Первенство мира среди юношей 16−17 лет, которое пройдет в конце февраля в Ярославле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Федерации смешанных единоборств Ярославской области.

Соревнования проходят в личном зачете в девяти весовых категориях, с подведением командного зачета среди 15 стран-участниц.

В качестве почетного гостя турнир в Ярославле посетит легендарный российский боец, многократный чемпион мира по престижным версиям различных бойцовских организаций, президент Союза ММА России Федор Емельяненко.

«Теперь у победителей Первенства России появилась возможность защищать честь нашей страны на международном уровне. Приятно, что первый турнир такого уровня среди юниоров примет наша страна. Это очень важный этап в спортивной карьере каждого участника и хорошая возможность проверить свои силы, навыки и умения. Я уверен, что у нашей молодежной сборной есть все шансы завоевать медали на этом турнире», — отметил Федор Емельяненко.

Президент и главный тренер Ярославской федерации смешанных единоборств Денис Шибанков сказал корреспонденту ИА REGNUM, что за время существования Федерации в Ярославле было проведено множество крупных международных и всероссийских турниров, как среди любителей, так и среди профессионалов. Среди них — чемпионат Мира и Евразии среди профессионалов, Кубок СНГ среди профессионалов, чемпионаты и Кубки России.

«Думаю, что очень важную роль сыграло то, что Ярославль хорошо провел первенство России по смешанному боевому единоборству среди юниоров в 2014 году. Да и я занимаюсь единоборствами с 1997 года, а Федор Емельяненко начал гораздо позже. Фёдор очень уважительно относится к ветеранам и уверен, что Ярославль не подведет и проведет чемпионат мира как надо», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Денис Шибанков.

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Смешанные единоборства
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