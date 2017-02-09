За слова Фуркада о Логинове извинился глава федерации биатлона Франции

Кравцов пояснил, что французский коллега подошёл к нему и принёс извинения

Москва, , 12:28 — REGNUM Глава федерации биатлона Франции извинился перед президентом Союза биатлонистов России (СБР) Александром Кравцовым за высказывание двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Мартена Фуркада в адрес российского коллеги Александра Логинова, сообщает «Чемпионат».

По словам Кравцова, глава французской организации принёс извинения в личной беседе. «Сказал, что с ним [Фуркадом] проведена разъяснительная работа и такое больше не повторится», — сказал Кравцов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фуркад написал под поздравительным текстом в Instagram, который СБР разместил в день 25-летия Логинова, такой комментарий: «Да, и он был дисквалифицирован на два года за употребление эритропоэтина. Не забудьте об одном из его главных трофеев».

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После этого он получил ряд нелестных отзывов и удалил запись.

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