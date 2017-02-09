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Незадолго до смерти на Чанова напали неизвестные — СМИ

Спорт
Неизвестные в окрестностях Киева остановили его автомобиль и избили известного спортсмена

Киев, 9 февраля 2017, 11:04 — REGNUM  На известного советского и украинского голкипера Виктора Чанова за несколько недель до смерти было совершено нападение, пишет «Спорт-Экспресс».

По данным издания, на Чанова напали неизвестные в окрестностях Киева. Они остановили его автомобиль и избили, футболист получил черепно-мозговую травму.

21 января ему была сделана операция. Скончался 57-летний Чанов 8 февраля в Киеве. Причина смерти голкипера сборной СССР пока не называется.

С 1995 года Чанов, трехкратный чемпион СССР и пятикратный обладатель Кубка страны, начал тренерскую карьеру, он работал в киевских клубах ЦСКА — «Борисфен» и «Динамо».

Читайте ранее в этом сюжете: Скончался вратарь Виктор Чанов — биография

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