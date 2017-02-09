Тюменский губернатор считает ультиматум IBU незаконным

«Исполком еще не конгресс», — прокомментировал глава Тюменской области предложение исполкома Международного союза биатлонистов в добровольно-принудительном порядке отказаться от проведения чемпионата мира в 2021 году в Тюмени

Тюмень, , 10:02 — REGNUM Член правления Союза биатлонистов России, губернатор Тюменской области Владимир Якушев считает незаконными действия Международного союза биатлонистов, который предлагает России отказаться от проведения чемпионата мира по биатлону в Тюмени в 2021 году. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, причиной тому являются допинговые скандалы. В декабре было заявлено о расследовании в отношении 29 российских биатлонистов. Но в январе Международный союз биатлонистов (IBU) закрыл дела в отношении 22 спортсменов.

Скандал разгорелся после опубликования второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о якобы существующей в России «государственной допинговой системе». Российские спортсмены считают это клеветой и попытками политического давления на страну.

На заседании внеочередного конгресса IBU в австрийском Хохфильцене 8 февраля было озвучено решение исполкома IBU, который предложил Союзу биатлонистов России добровольно отказаться от проведения чемпионата. В случае, если такое решение не будет принято до 24 февраля, исполком IBU оставил за собой право лишить Россию права на проведение чемпионата и не рассматривать заявку Тюмени.

В заседании принял участие губернатор Тюменской области Владимир Якушев. «О нашей позиции я заявил на конгрессе. Мы считаем такое решение исполкома нелегитимным. Решение о проведении чемпионата в Тюмени принималось конгрессом IBU, и отменить его может только конгресс. Поэтому, естественно, у нас остается право признать позицию исполкома IBU процессуально несостоятельной», — заявил Владимир Якушев в телефонном разговоре с «Тюменской линией».

Также он отметил, что рассматривается вариант подачи иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Но есть в данном вопросе нюансы. «Если говорить юридическим языком, то у нас есть проблема в материальном плане. Это значит, что сегодня имеются препятствия, которые не позволяют проводить чемпионаты мира не только по биатлону, но и по другим видам спорта на территории России, так как российское отделение WADA перестало быть членом этой международной антидопинговой организации. Сегодня есть дорожная карта, подписанная WADA и российской антидопинговой структурой РУСАДА, в результате реализации которой членство должно быть восстановлено. Если это произойдет, тогда WADA уже не сможет давить на IBU, требуя отказаться от проведения международных турниров в России. Но если до сентября 2018 года РУСАДА не станет членом WADA, у нас нет никаких оснований претендовать на этот турнир. Это обязательное условие, это касается любого вида спорта, и это проблема не регионального уровня», — добавил Якушев.

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