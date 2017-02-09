Четверг, 09 Февраля 2017 года
10:17:43 МСК

Тюменский губернатор считает ультиматум IBU незаконным

Спорт
«Исполком еще не конгресс», — прокомментировал глава Тюменской области предложение исполкома Международного союза биатлонистов в добровольно-принудительном порядке отказаться от проведения чемпионата мира в 2021 году в Тюмени

Тюмень, 9 февраля 2017, 10:02 — REGNUM  Член правления Союза биатлонистов России, губернатор Тюменской области Владимир Якушев считает незаконными действия Международного союза биатлонистов, который предлагает России отказаться от проведения чемпионата мира по биатлону в Тюмени в 2021 году. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, причиной тому являются допинговые скандалы. В декабре было заявлено о расследовании в отношении 29 российских биатлонистов. Но в январе Международный союз биатлонистов (IBU) закрыл дела в отношении 22 спортсменов.

Скандал разгорелся после опубликования второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о якобы существующей в России «государственной допинговой системе». Российские спортсмены считают это клеветой и попытками политического давления на страну.

На заседании внеочередного конгресса IBU в австрийском Хохфильцене 8 февраля было озвучено решение исполкома IBU, который предложил Союзу биатлонистов России добровольно отказаться от проведения чемпионата. В случае, если такое решение не будет принято до 24 февраля, исполком IBU оставил за собой право лишить Россию права на проведение чемпионата и не рассматривать заявку Тюмени.

В заседании принял участие губернатор Тюменской области Владимир Якушев. «О нашей позиции я заявил на конгрессе. Мы считаем такое решение исполкома нелегитимным. Решение о проведении чемпионата в Тюмени принималось конгрессом IBU, и отменить его может только конгресс. Поэтому, естественно, у нас остается право признать позицию исполкома IBU процессуально несостоятельной», — заявил Владимир Якушев в телефонном разговоре с «Тюменской линией».

Также он отметил, что рассматривается вариант подачи иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Но есть в данном вопросе нюансы. «Если говорить юридическим языком, то у нас есть проблема в материальном плане. Это значит, что сегодня имеются препятствия, которые не позволяют проводить чемпионаты мира не только по биатлону, но и по другим видам спорта на территории России, так как российское отделение WADA перестало быть членом этой международной антидопинговой организации. Сегодня есть дорожная карта, подписанная WADA и российской антидопинговой структурой РУСАДА, в результате реализации которой членство должно быть восстановлено. Если это произойдет, тогда WADA уже не сможет давить на IBU, требуя отказаться от проведения международных турниров в России. Но если до сентября 2018 года РУСАДА не станет членом WADA, у нас нет никаких оснований претендовать на этот турнир. Это обязательное условие, это касается любого вида спорта, и это проблема не регионального уровня», — добавил Якушев.

Читайте ранее в этом сюжете: России предложили отказаться от чемпионата мира по биатлону в Тюмени

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Биатлон
Главное сегодня
NB!
09.02.17
Екатерина СтащенюкВыборы-2018: Явлинский снова идёт в президенты
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
09.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 9 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
09.02.17
Александр БеловЕС сдается России по «Северному потоку 2» – The Foreign Policy
БрюссельБельгия Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Экономика
NB!
09.02.17
«Рубль восстановил потери»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
09.02.17
«Думайте, когда лайкаете»: как в Югре спасали детей от суицида по интернету
Ханты-МансийскРоссия Самоубийства детей и подростков Общество
NB!
09.02.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Шаген Кхзнуни
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
09.02.17
Главный борец с коррупцией при МВД в столице Камчатки ответит за взятку
Петропавловск-КамчатскийРоссия Коррупция Происшествия
NB!
09.02.17
Энергетики Якутии: Отсутствие зимника поставило под угрозу северный завоз
ЯкутскРоссия Северный завоз Общество
NB!
09.02.17
Организатор терактов 9/11 отправил Обаме письмо с обвинениями — СМИ
ВашингтонСША Теракты 11 сентября 2001 г. в США Политика
NB!
09.02.17
На Камчатке обманутых дольщиков оставили без света в купленных квартирах
Петропавловск-КамчатскийРоссия Долги за жилищно-коммунальные услуги Общество
NB!
09.02.17
Скончался вратарь Виктор Чанов — биография
КиевУкраина Футбол Общество
NB!
09.02.17
ИГ взяла на себя ответствнность за ракетный обстрел Израиля
КаирЕгипет «Исламское государство» Политика
NB!
09.02.17
Нефть больше не падает
ЛондонВеликобритания Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
09.02.17
Законопроект, препятствующий снятию санкций с России, внесён в Конгресс США
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
09.02.17
Карина СаввинаБез ума от Исаакия
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
09.02.17
В парижском метро произошёл взрыв, есть пострадавшие
ПарижФранция ЧП в метрополитене Происшествия
NB!
09.02.17
Президентом Сомали объявлен гражданин США
МогадишоСомали Ситуация в Африке Политика
NB!
09.02.17
В Конгрессе США предложили разделить Македонию между Болгарией и Косово
СкопьеМакедония Балканы Политика
NB!
09.02.17
Елена КовачичВоенный самородок и герой анекдотов впереди на лихом коне
ЧебоксарыРоссия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
08.02.17
«Аргентина и Бразилия должны стать «союзниками века»
Буэнос-АйресАргентина Бразилия: импичмент президента и его последствия Политика
NB!
08.02.17
ЕС и Белоруссия: «Как пожать руку, протянутую для поцелуя»
Великий НовгородРоссия Белорусская "многовекторность" Политика
NB!
08.02.17
В Кировской области местной жительнице выдали заем под 2379% годовых
КировРоссия Потребительское кредитование Экономика
ещё главное