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«Терек» станет «Ахматом»: Болельщики просят переименовать футбольный клуб

Спорт
В Чечне большинство спортивных клубов носят имя первого президента республики

Грозный, 9 февраля 2017, 09:34 — REGNUM  Болельщики футбольного клуба «Терек» предлагают дать команде новое имя — «Ахмат». С этой инициативой они выступили в соцсетях. В настоящее время идет сбор подписей под этим предложением.

Комментируя новость, глава Чечни Рамазан Кадыров отметил, что такие предложения поступают к нему систематически. Болельщики мотивируют свою инициативу тем, что в республике есть сеть клубов «Ахмат» по различным видам спорта. Все они успешно развиваются, получили мировую известность. По их мнению, есть необходимость и футбольный клуб назвать так же, так как первый президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров сыграл большую роль в возрождении «Терека».

Тем не менее, как подчеркнул Кадыров, решение остается за Советом директоров клуба. В свою очередь президент футбольного клуба «Терек» Магомед Даудов заявил, что пока обращение болельщиков не получено. Еще одной преградой для того, чтобы переименовать клуб прямо сейчас, является разгар чемпионата России, во время которого по правилам переименования не производятся. По словам Даудова, Совет примет взвешенное решение после завершения чемпионата в мае.

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