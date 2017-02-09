Глава СБР: Заявление IBU по ЧМ в Тюмени нелегитимно

Москва, , 08:54 — REGNUM Заявление Международного союза биатлонистов (IBU) по чемпионату мира 2021 года в Тюмени нелегитимно. Об этом, как передает НТВ, сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.

«Заявление IBU нелегитимно, — говорит Кравцов. — Потому что нужно взять Конституцию и посмотреть, но, как говорят, всяк, припертый к стенке, защищается».

По его словам, Международный союз биатлонистов вынужден сам защищаться от нападок Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«WADA ставит перед IBU ультимативные условия по вопросу проведения соревнований в России», — отмечает глава СБР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 февраля ряд СМИ распространил информацию о том, что Тюмень лишена чемпионата мира. Но впоследствии она не подтвердилась.

Причиной, по которой Международный союз биатлонистов (IBU) требует от России отказаться от ЧМ, являются допинговые скандалы.

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