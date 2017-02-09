«Классный баскетбол» в Оренбурге: поддержка зала, игра без ключевых игроков

Оренбургская баскетбольная команда провела домашнюю встречу с французским «Бурж Баскет». Игра завершилась со счетом 69:61 в пользу «Надежды»

Оренбург, , 08:38 — REGNUM Сыграны матчи очередного тура в рамках группового раунда женской баскетбольной Евролиги. Оренбургская «Надежда» 8 февраля у себя дома французский «Бурж Баскет» и переиграла команду гостей со счетом 69:61, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ПБК «Надежда».

Главный тренер «Надежды» Роберто Иньигес отметил большое влияние болельщиков на ход игры. Команда чувствовала поддержку зала, и это помогло одержать победу.

«Я доволен итогом матча, поскольку эта игра была для нас очень важна. Мы одержали девятую победу в Евролиге и это очень хороший результат. Отмечу команду соперника — они показали классный баскетбол», — сказал Иньигес.

Стоит отметить, «Бурж Баскет» приехал в Оренбург без трех своих ключевых игроков, но играл достойно. Хозяйки паркета лишь во второй десятиминутке смогли немного перевести дух и оторваться от французской команды на шесть очков — 36:30.

Лучшим игроком матча стала центровой ПБК «Надежда» Элизабет Вилльямс, сделавшая «дабл-дабл» (15 очков + 12подборов). «Мы хорошо сегодня сработали, агрессивно сыграли в защите. В целом, я довольна игрой, несмотря на то, что мы допускали ошибки», — сказала Вилльямс.

Главный тренер «Бурж Баскет» Валери Гарнье признался, что без трех основных игроков команде было сложно играть: «Сложно выигрывать в Евролиге с таким процентом подборов. И, тем не менее, я горжусь своей командой — мы проиграли достойному сопернику».

Добавим, что это уже девятый успех оренбургской баскетбольной команды в текущем розыгрыше Евролиги. В турнирной таблице группы «В» «Надежда» прочно удерживает вторую позицию, вслед за екатеринбургским УГМК.