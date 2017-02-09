«Милан» переиграл «Болонью» в матче чемпионата Италии

Рим, , 08:31 — REGNUM Футбольный клуб «Болонья» на своем поле уступила «Милану» в перенесенном матче восемнадцатого тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая 8 февраля в Болонье, завершилась со счетом 1:0.

Героем матча в составе гостей стал полузащитник Марио Пашалич, забивший единственный мяч на 89-й минуте.

После двадцати трех матчей в чемпионате Италии «Милан» пока занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 40 очков. Клуб «Болонья», набравший 27 баллов, находится на 14-й позиции.

Чемпионат Италии. 18-й тур

«Болонья» — «Милан» — 0:1 (0:0).

Читайте также: «Рома» переиграла «Кальяри» в матче чемпионата Италии

Читайте также: «Милан» проиграл в матче с «Наполи»