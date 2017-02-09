«Чикаго» переиграл «Миннесоту» в матче НХЛ

Чикаго, США, , 08:20 — REGNUM В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб «Миннесота Уайлд» на своей площадке уступил «Чикаго Блэкхоукс». Встреча, прошедшая 8 февраля в Сент-Поле, завершилась со счетом 3:4.

В составе «хозяев льда» голевыми действиями отметились Джаред Сперджен, Зак Паризе и Эрик Хаула. У гостей шайбы забросили Райан Хартман, Ник Шмальц, Рихард Паник и Джонатан Тэйвз.

После пятидесяти пяти матчей в чемпионате НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» пока занимает второе место на «Западе», имея в активе 71 очко. Клуб «Миннесота Уайлд», набравший 76 баллов после 53 игр, находится на первой позиции.

Регулярный чемпионат НХЛ.

«Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — «Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — 3:4 (0:1, 2:2, 1:0, 0:1).

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