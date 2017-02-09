Поветкин отверг обвинения в употреблении запрещенного мельдония

Американская сторона выдвинула в отношении российского боксера обвинения в допинге после срыва боя летом 2016 года и требует компенсацию в $5 млн

Нью-Йорк, США, , 08:19 — REGNUM Российский боксер Александр Поветкин в ходе слушаний в федеральном суде Южного округа Нью-Йорка заявил, что не употреблял мельдоний после 1 января 2016 года, когда он был внесен в список запрещенных препаратов, сообщают «Вести».

По его словам, мельдоний был выписан консультировавшим Поветкина врачом Максимом Красавиным осенью 2015 года. Тогда спортсмен тренировался в гористой местности в Казахстане. После курса препарата больше он его не употреблял.

После 1 января 2016 года Поветкин мельдоний не употреблял, на соответствующий вопрос адвоката он ответил «нет». Напомним, в Нью-Йорке проходит судебный процесс по иску американского боксера Деонтея Уайлдера и его промоутерской компании к боксеру Александру Поветкину.

Американская сторона выдвинула в отношении российского боксера обвинения в допинге после срыва боя летом 2016 года и требует компенсацию в $5 млн. Поветкин и его промоутеры в ответном иске требуют $34,5 млн за ущерб репутации и срыв боя.

С августа 2016 года Всемирный боксерский совет (WBC) дисквалифицировал Поветкина на неопределенный срок из-за положительного результата допинг-пробы на мельдоний (милдронат).