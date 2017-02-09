«Боруссия» переиграла «Герту» в 1/8 финала Кубка Германии Спорт «Боруссия» — «Герта» — 1:1

Берлин, , 08:06 — REGNUM Дортмундская «Боруссия» на своем поле в серии послематчевых пенальти переиграла «Герту» в матче 1/8 финала Кубка Германии по футболу. Основное и дополнительное время встречи, прошедшей 8 февраля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, завершилось со счетом 1:1. Исход матча определялся в серии пенальти, где точнее оказались хозяева поля — 3:2. Кубок Германии. 1/8 финала «Боруссия» — «Герта» — 1:1 (0:1). Читайте также: Гол Дугласа Косты выбил «Вольфсбург» из Кубка Германии

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