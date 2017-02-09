«Боруссия» переиграла «Герту» в 1/8 финала Кубка Германии
«Боруссия» — «Герта» — 1:1
Берлин, 9 февраля 2017, 08:06 — REGNUM Дортмундская «Боруссия» на своем поле в серии послематчевых пенальти переиграла «Герту» в матче 1/8 финала Кубка Германии по футболу.
Основное и дополнительное время встречи, прошедшей 8 февраля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, завершилось со счетом 1:1.
Исход матча определялся в серии пенальти, где точнее оказались хозяева поля — 3:2.
Кубок Германии. 1/8 финала
«Боруссия» — «Герта» — 1:1 (0:1).
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