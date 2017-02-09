«Алавес» вышел в финал Кубка Испании

Героем матча в составе победителей стал Эдгар Мендес, забивший единственный мяч на 82-й минуте

Мадрид, , 07:50 — REGNUM Футбольный клуб «Алавес» на своем поле переиграл «Сельту» и пробился в финал Кубка Испании. Встреча, прошедшая 8 февраля на стадионе «Мендисорроса», завершилась со счетом 1:0.

Героем матча в составе победителей стал Эдгар Мендес, забивший единственный мяч на 82-й минуте. Первая встреча между этими командами, прошедшая на поле «Сельты», завершилась нулевой ничьей.

Отметим, что в финале Кубка Испании «Алавесу» предстоит встретиться с каталонской «Барселоной», обыгравшей по сумме двух встреч мадридский «Атлетико».

Кубок Испании. ½ финала. Ответный матч

«Алавес» — «Сельта» — 1:0 (0:0).

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