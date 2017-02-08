России предложили отказаться от чемпионата мира по биатлону в Тюмени

Вена, , 20:50 — REGNUM Тюмень пока не лишена чемпионата мира по биатлону, который запланирован на 2021 год. Международный союз биатлонистов предлагает России добровольно отказаться от проведения кубка.

Ответ на ультиматум Союз биатлонистов России должен дать до 24 февраля, сообщает «Р-Спорт». В противном случае Международный союз угрожает лишить Тюмень и Россию в целом чемпионата мира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 февраля, СМИ распространили информацию о том, что Тюмень лишена чемпионата. Но впоследствии она не подтвердилась.

Причиной, по которой Международный союз биатлонистов требует от России отказаться от чемпионата, являются допинговые скандалы. В декабре было заявлено о расследовании в отношении 29 российских биатлонистов. Но в январе Международный союз биатлонистов (IBU) закрыл дела в отношении 22 спортсменов.

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Скандал разгорелся после опубликования второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о якобы существующей в России «государственной допинговой системе». Российские спортсмены считают это клеветой и попытками политического давления на страну.

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