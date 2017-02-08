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СМИ лишили Тюмень чемпионата мира по биатлону

Спорт
Чемпионат должен пройти в 2021 году

Тюмень, 8 февраля 2017, 18:19 — REGNUM  Тюмень не примет чемпионат мира по биатлону, который запланирован на 2021 год. Об этом в своём твиттере заявил журналист телекомпании ZDF (Германия) Нильс Кабен.

«Тюмень не примет Чемпионат мира по биатлону в 2021 году», — написал журналист. Позднее он выдал ещё один твит: «Нет Кубка мира по биатлону в 2021 году в Тюмени».

При этом, как сообщает агентство «Р-Спорт», глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов назвал эту информацию бредом. Кроме того, по данным издания, директор по коммуникациям Международного союза биатлонистов (IBU) Пер Ланге также опроверг лишение Тюмени чемпионата.

Кроме того, как ранее сообщало ИА REGNUM, этап кубка мира по биатлону должен был пройти в Тюмени с 9 по 12 марта 2017 года. Однако в декабре 2016 года Союз биатлонистов России от его проведения. Этому предшествовала публикация второй части доклада Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в России. В отношении почти 30 спортсменов из России IBU начала расследования, все они были временно дисквалифицированы. Ещё двоих отстранили от соревнований.

Ранее по теме: Союз биатлонистов России не будет проводить этап Кубка мира в Тюмени

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