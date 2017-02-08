Комитет ГД просит у СК информацию о расследовании допинговых дел

Комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) выпустила доклад о ситуации в России с допингом

Москва, , 16:50 — REGNUM Комитет Госдумы по спорту направит запрос на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, где попросит предоставить информацию о ходе расследования допингового дела в отношении российских спортсменов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля, об этом сообщил глава комитета Михаил Дегтярев (ЛДПР). Речь идет о фактах, изложенных в докладе главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

«Мы направим запрос в Следственный комитет России, чтобы получить информацию о расследовании по допингу», — сказал парламентарий.

Одновременно комитет принял решение подготовить обращение на английском и русском языках в Международный паралимпийский комитет (МПК), в котором представители МПК будут приглашены в Госдуму. С таким предложением выступил депутат Госдумы Валерий Газзаев («Справедливая Россия»).