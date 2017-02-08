Штрафы, дубинки, аресты: Госдума повышает культуру поведения болельщиков

Москва, , 16:38 — REGNUM Законопроект, направленный на ужесточение наказания за нарушение правил поведения зрителей при проведении спортивных соревнований, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля. Вопросы культуры поведения зрителей на стадионах особенно актуальны в преддверии проведения Чемпионата мира по футболу, отмечают парламентарии.

Скоро мундиаль

Вопросы культуры поведения зрителей на стадионах актуальны в преддверии проведения Чемпионата мира по футболу, отметил зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный («Единая Россия»). «Мы должны быть уверены в том, что в ходе мундиаля не будет инцидентов с болельщиками, так как безопасность будет обеспечена на должном уровне», — сказал депутат.

Он отметил, что предусмотренная законопроектом практика запрета на посещение стадиона традиционна для многих стран мира, начавших борьбу с фанатскими беспорядками еще в 80-е. «Для того, чтобы укрепить эту практику требуется, в том числе, ужесточение мер в отношении нарушителей запрета. Усиление ответственности позволит обеспечить соблюдение порядка проведения спортивных мероприятий, так как потенциальные хулиганы будут сдерживаться повышенными мерами административного принуждения», — говорит Выборный.

Спорт станет ближе

Российское законодательство находится в контексте международного правового поля: в 2016 году уже была подписана международная конвенция Совета Европы по безопасности футбольных матчей, и принятие поправок — следующий этап гармонизации законодательства, заявил член комитета Госдумы по спорту Александр Прокопьев («Единая Россия»). «Кроме того, очевидно, что в последнее время спорт становится более популярным и зрелищным, все больше людей начинают следить за соревнованиями не только перед экраном телевизора. Ужесточение наказаний для футбольных хулиганов повысит посещаемость стадионов, и спортивные матчи будут становиться возможным семейным досугом», — указал парламентарий, отметив, что принятие поправок сделает спорт ближе, доступнее и более наглядным.

Дубинки, аресты, штрафы

Всем надоела вакханалия, которая творится на стадионах, мы все не хотим повторения ситуации, которая была во Франции, констатировал депутат Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР). Однако все проблемы спорта решать полицейскими мерами нельзя, полагает он. «Фанаты — это особая каста болельщиков, они фактически живут вместе с командой, это 12-й игрок команды», — сказал депутат. Законопроектом «предлагается либо полицейские дубинки во время каждого матча, где присутствуют фанаты, либо аресты, либо штрафы», — сетует Лебедев, напомнив о таком рычаге влияния на болельщиков, как объединения фанатов.

«Восемь лет существовало Всероссийское объединение болельщиков, восемь лет ребята организовывали красивую поддержку нашей сборной, особенно по футболу… Кому-то где-то что-то не понравилось и МВД в прямом смысле слова разогнало эту организацию», — отметил он.

Фракция будет предлагать поправки ко второму чтению, в частности уравнять штраф для иностранцев и граждан РФ, критерии определения судом при вынесении решения о замене административного выдворения на административный запрет посещения мероприятия. «Стоит подумать, чтобы прописать их в законе», — полагает Лебедев.

Страховка от спекуляций Запада

Изменения — еще и страховка от всевозможных спекуляций в западной прессе в адрес российских болельщиков, как это было в случае в Марселе в 2016 году, отметил депутат Госдумы Валерий Газзаев («Справедливая Россия»). «Тогда после столкновения фанатов УЕФА всерьез рассматривала возможность дисквалификации национальной сборной, никто не захотел разбираться, что поводом для массовых беспорядков послужила наглая провокация британских болельщиков, топтавших Государственный флаг РФ», — напомнил экс-тренер.

Парламентарий видит позитивное влияние принятия закона на повышение культуры болельщиков. «Культура боления в нашей стране сделала громадный шаг вперед, мы убрали насилие со стадиона. Это очень важно. Те дни, когда матчи топовых российских команд — «Спартак», «Зенит», ЦСКА — становились главной болью для полиции, ушли уже давно», — констатировал парламентарий. «Налицо тенденция, чтобы сделать просмотр соревнований, в особенности хоккейных и футбольных матчей видом семейного досуга», — подчеркнул Газзаев. «Сами клубы ведут активную работу по привлечению на трибуну не только фанатов, но людей, которые интересуются спортом», — добавил он.

Ужесточение санкций

Прежде всего, увеличивается наказание за нарушение административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения — деяние наказывается штрафом в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей или административным арестом на срок от 10 до 15 суток (действует штраф — от 20 тыс. до 25 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток).

Одновременно устанавливается административная ответственность за грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. В частности речь идет о действиях, создающих угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находящихся на стадионе или на прилегающей к нему территории, а также о нарушении правил поведения зрителей, повлекшее за собой приостановление либо прекращение официального спортивного соревнования. Штраф составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, нарушителю может грозить и административный арест на срок до 15 суток с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от 1 года до 7 лет.

Вводятся повышенные санкции за грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства. Штраф предусмотрен от 10 тыс. до 20 тыс. рублей с административным выдворением за пределы РФ. При этом суд наделяется правом, с учетом длительности проживания указанных лиц на территории РФ, их законопослушного поведения, семейного положения и других обстоятельств, заменять выдворение за пределы РФ административным запретом на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от 1 года до 7 лет.