IPK не собирается допускать российских паралимпийцев к ЧМ-2017 — СМИ

Официально об этом собираются объявить только в мае

Лондон, , 14:56 — REGNUM Международный паралимпийский комитет (IPK) намерен не допускать российских спортсменов к участию в чемпионате мира по лёгкой атлетике, который пройдёт в Лондоне в июле 2017 года, пишет газета The Telegraph.

Официального объявления IPK пока не сделал, но в мае, вероятно, будет вынесен такой вердикт — после рассмотрения вопроса о восстановления членства в международной организации Паралимпийского комитета России (ПКР).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, IPC отказал Паралимпийскому комитету России (ПКР) от участия российских спортсменов в квалификации к Паралимпиаде-2018 (в Пхёнчхане, Южная Корея).

ПКР заявил, что намерен отстаивать законные права российских параолимпийцев в соответствии с российским и международным законодательством и не откажется от продолжения подготовки российских спортсменов-инвалидов к зимним Параолимпийским Играм. В МИД РФ заявили, что это решение создаёт барьер для участия России в самой Олимпиаде.

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