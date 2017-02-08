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В США чемпионка Олимпийских игр дисквалифицирована за допинг

Спорт
Спортсменка дисквалифицирована на три месяца за найденный в ее пробе гидрохлоротиазид

Вашингтон, 8 февраля 2017, 14:24 — REGNUM  В США за употребление допинга дисквалифицирована олимпийская чемпионка в беге на 100 метров с барьерами Доун Харпер-Нельсон, сообщает Американское антидопинговое агентство (USADA).

Спортсменка дисквалифицирована на три месяца за найденный в ее пробе гидрохлоротиазид. Запрещенное вещество было обнаружено в пробе, взятой в межсезонье.

Дисквалификация началась с 1 декабря 2016 года. Харпер-Нельсон не стала возражать против такого наказания, заявив только, что это вещество входило в ее лекарство от гипертонии. Олимпийской медали ее не лишили.

Ранее бывший главный тренер ФК ЦСКА (Москва) Валерий Газзаев заявил, что решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) о недопуске российских спортсменов к участию в чемпионате мира 2017 года — это политический ход, не имеющий к спорту никакого отношения.

IAAF полностью дисквалифицировала ВФЛА после того, как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в минувшем ноябре обвинила РФ в нарушениях антидопинговых правил. Все российские легкоатлеты были отстранены от международных соревнований, в том числе от Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

Читайте ранее в этом сюжете: IAAF оставила в силе дисквалификацию легкоатлетов РФ

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