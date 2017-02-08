Экс-тренер ЦСКА Газзаев: «Решение IAAF не имеет отношения к спорту»

Москва, , 12:18 — REGNUM Бывший главный тренер (2001—2003 гг., 2004—2008 гг.) ФК ЦСКА (Москва) Валерий Газзаев заявил, что спорт давно используется международными структурами в качестве инструмента политического давления. Решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) о недопуске российских спортсменов к участию в чемпионате мира 2017 года — это политический ход, не имеющий к спорту никакого отношения, сообщает «Спорт Экспресс».

Комментируя вердикт IAAF, Газзаев отметил, что это решение принято в русле антироссийского мирового тренда. Тренд выдвигает свои требования.

«Cпорт уже давно стал инструментом политического давления», — сказал он.

По словам тренера, Россия идёт в авангарде борьбы с допингом. При этом он напомнил, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу создать национальную программу по борьбе с допингом.

Также Газзаев отметил, что Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) выполнила все требования IAAF, которые выдвигались как условия для восстановления членства. «Тем не менее практика двойных стандартов продолжается — наши спортсмены по-прежнему поражены в правах», — сказал он.

Газзаев подчеркнул, что выступать под нейтральным флагом, как, видимо, придётся российским спортсменам, это совсем не то, что выступать под флагом своей страны. «Поверьте мне — никакие призовые, при всей их важности, не идут в сравнение с тем, что чувствует спортсмен, когда поднимается флаг его страны и звучит государственный гимн», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, IAAF полностью дисквалифицировала ВФЛА после того, как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в минувшем ноябре обвинила РФ в нарушениях антидопинговых правил. Все российские легкоатлеты были отстранены от международных соревнований, в том числе от Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

7 февраля глава независимой инспекционной комиссии IAAF Руне Андерсен заявил, сборная легкоатлетов России не будет выступать на чемпионате мира-2017, а российской легкоатлетической федерации до соревнований не будет возвращено членство в IAAF. По словам спортивного функционера, в IAAF поступили из России обращения от 35 легкоатлетов: спортсмены намерены принять участие в ЧМ-2017 под нейтральным флагом.

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