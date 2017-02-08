«Крылья Советов» подписали контракт с полузащитником Мияиловичем

Самара, , 11:38 — REGNUM Полузащитник сборной Сербии Срджан Мияилович перешел в самарские «Крылья Советов». Об этом сообщается во вторник, 8 февраля, на официальном сайте футбольного клуба.

«Состав нашей команды пополнил сербский полузащитник Срджан Мияилович, — говорится в сообщении. — Последним клубом 23-летнего игрока был турецкий «Кайсериспор».

Отмечается, что 23-летний Мияилович является воспитанником «Црвены Звезда» и дебютировал в составе национальной сборной Сербии в 18 лет.

После семнадцати матчей в чемпионате России самарские «Крылья Советов» пока занимаю двенадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков.