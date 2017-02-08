Огонь зимних Всемирных военных игр зажгут на Эльбрусе

Нальчик, , 11:28 — REGNUM Кабардино-Балкария станет одним из пяти регионов России, где будет зажжен факел III зимних Всемирных военных игр. Планируется, что огонь зажгут на Эльбрусе и доставят в Москву 23 февраля — в День защитника Отечества, сообщили ИА REGNUM 8 февраля в пресс-службе Минобороны России.

Сюда же переправят символические огни, зажженные одновременно в других четырех военных округах Российской Федерации: на Камчатке, на Северном флоте в Мурманске, в Центральной России и на Дальнем Востоке. Все огни сойдутся в Москве перед зданием Минобороны России. Отсюда эстафета спортивного огня III зимних Всемирных военных игр отправится в Сочи, где будет установлена чаша Олимпийского огня. В общей сложности факелоносцам предстоит преодолеть маршрут протяженностью 2017 км.

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Напомним, III зимние Всемирные военные игры пройдут с 22 по 28 февраля 2017 года в Сочи. Спортивная программа будет состоять из семи видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, скалолазание в помещении и шорт-трек, сообщили в Минобороны РФ.