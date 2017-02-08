ГК «Ростов-Дон» без труда победил «Луч» и вышел в полуфинал Кубка России

Москва, , 10:14 — REGNUM

Гандболистки «Ростов-Дона» на выезде одержали уверенную победу над столичным «Лучом» и вышли в полуфинал Кубка России. Результат встречи — 33:12, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донской команды 8 февраля.

Подопечные Фредерика Бужана вели в счёте на протяжении всей игры. Чаще всех поражали ворота соперниц капитан ростовской дружины Юлия Манагарова, Ксения Макеева и Александрина Кабрал Барбоса. У каждой гандболистки по пять забитых голов.

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Напомним, на прошлой неделе гандбольный клуб «Ростов-Дон» разгромил венгерский «Эрд» и досрочно вышел в плей-офф Кубка ЕГФ. Теперь подопечным Бужана предстоит подготовка к четвертьфиналу, который пройдет в марте. Также дружина Бужана лидирует в российском чемпионате.

Как уже сообщало ИА REGNUM , тренерский штаб француз Фредерик Бужан возглавил в конце прошлого года после того, как пост наставника покинул датчанин Ян Лесли, тренировавший «Ростов-Дон» с 2014 года. Причиной тому стало очередное поражение в групповой стадии Лиги чемпионов ЕГФ.

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