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Суд между боксерами Поветкиным и Уайлдером начался в штате Нью-Йорк

Спорт
Одновременно суд рассматривает два иска

Вашингтон, 8 февраля 2017, 08:15 — REGNUM  Федеральный суд Южного округа американского штата Нью-Йорк приступил к разбирательству между российским боксером Александром Поветкиным и американцем Деонтеем Уайлдером, поединок которых должен был состояться в мае 2016 года, однако был отменен. Стороны боксеров произнесли в суде вступительные обращения, сообщает 8 февраля «Р-Спорт».

Одновременно суд рассматривает два иска — со стороны Уайлдера к Поветкину и ответное обращение представителей российского боксера. Сумма первого иска составляет $4,5 млн — примерно столько мог получить Уайлдер в случае, если бы бой состоялся. Во втором иске, предъявленном за срыв поединка, нанесение морального ущерба и репутационные издержки, указана сумма в $34,5 млн.

На текущем этапе разбирательства должен быть решен вопрос о том, нарушал ли Поветкин запрет на прием мельдония. Запрет WADA на употребление препарата вступил в силу 1 февраля 2016 года. Согласно утверждениям американской стороны, российский боксер принимал допинг, однако представители Поветкина говорят о том, что указания на прием препарата боец получил от врачей и прекратил принимать его после внесения в список WADA.

Напомним, Поветкин является фигурантом еще одного допингового скандала. Как сообщало ИА REGNUM, поединок российского боксера с канадцем Бермейном Стиверном должен был состояться в декабре 2016 года. Победитель стал бы временным чемпионом WBC, однако утром в день боя было объявлено о том, что в допинг-пробе Поветкина найдет остарин.

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