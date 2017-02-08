«Барселона» прошла «Атлетико» (Мадрид) по сумме двух встреч

По сумме двух матче (3:2) «Барселона» проходит в финал Кубка Короля!

Мадрид, , 00:57 — REGNUM 8 февраля на стадионе «Камп Ноу» был разыгран полуфинал Кубка Короля между командами «Барселона» и «Атлетико» (Мадрид). Матч завершился со счетом 1:1.

На 43-й минуте матча уругвайский форвард Луис Суарес открыл счет в матче после рикошета от голкипера «матрасников» — 1:0.

На 83-й минуте после контратаки «Атлетико» Антуан Гризманн прострелил в штрафную площадь соперника, где Кевин Гаймейро замкнул передачу в ворота Силлиссена — 1:1.

По сумме двух матче (3:2) «Барселона» проходит в финал Кубка Короля!

Составы на матч:

«Барселона»: Силлиссен, Альба, Умтити, Пике, Роберто, Гомес, Суарес, Ракитич, Месси, Суарес, Туран.

«Атлетико»: Мойа, Луиз, Годин, Савич, Хуанфран, Гайтан, Коке, Сауль, Карраско, Гризманн, Торрес.

Голы: Суарес 43 — 1:0, Гамейро 83 — 1:1.