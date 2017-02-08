Гол Дугласа Косты выбил «Вольфсбург» из Кубка Германии

Берлин, , 00:38 — REGNUM 7 февраля на стадионе «Альянц Арена» был разыгран матч 1/8 финала Кубка Германии между командами «Бавария» и «Вольфсбург». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу мюнхенцев.

На 17-й минуте матча бразильский вингер Дуглас Коста открыл счет в матче мощным ударом из-за пределов штрафной после ассиста испанского хавбека Тьяго Алькантара — 1:0.

«Бавария» в четвертьфинале Кубка Германии!

Составы на матч:

«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Лам, Алаба, Алькантара, Мартинес, Роббен, Коста, Алонсо, Видаль, Левандовски.

«Вольфсбург»: Кастельс, Кнюхе, Родригес, Базур, Вийеринья, Герхардт, Густаво, Арнольд, Сегуин, Нтеп, Мойораль.

Главный арбитр матча: Йохен Дреес.

Голы: Коста 17 — 1:0.