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«Рома» разгромила грозную «Фиорнетину» — 4:0

Спорт
На данный момент «Рома» поднялась на 2-ю строчку, набрав 50 очков и обогнав «Наполи». «Фиорентина» упустила шанс подняться к зоне еврокубков, оставшись при своих 37-ми очках на 7-м месте

Рим, 8 февраля 2017, 00:36 — REGNUM  7 февраля на стадионе «Стадио Олимпико» был разыгран матч 23-го тура Итальянской Серии А между командами «Рома» и «Фиорентина». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «волков».

На 39-й минуте матча боснийский форвард Эдин Джеко забил гол в ближний угол после передачи Даниеля Де Росси — 1:0.

На 58-й минуте аргентинский защитник удвоил преимущество «волков» после подачи Даниеля Де Росси — 2:0.

Через 17 минут бельгийский опорный полузащитник Раджа Наингголан довел счет до разгромного после навесной передачи голландского полузащитника Кевин Строотмана — 3:0.

Окончательный счет в матче установил Эдин Джеко, забивший на 83-й минуте после ошибки защитника «Фиорентины» — 4:0

На данный момент «Рома» поднялась на 2-ю строчку, набрав 50 очков и обогнав «Наполи». «Фиорентина» упустила шанс подняться к зоне еврокубков, оставшись при своих 37-ми осках на 7-м месте.

Составы на матч:

«Рома»: Щенсны, Рюдигер, Фицио, Манолас, Наингголан, Строотман, Перес, Де Росси, Эмерсон, Эль-Шаарави, Джеко.

«Фиорентина»: Тэтэрушану, Родригес, Санчес, Астори, Бадель, Весино, Бернандески, Оливера, Валеро, Кьеза, Бабакар.

Главный арбитр матча: Массимилиано Иррати.

Голы: Джеко 39 — 1:0, Фицио 58 — 2:0, Наингголан 75 — 3:0, Джеко 83 — 4:0.

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